Вместо положенной премии от Путина чиновники обокрали самую многодетную мать РФ

НАГЛАЯ ПРАВДА Знали ли вы, что в России проживает женщина, воспитавшая 85 детей? При этом из них только двое, которых она родила, а все остальные приемные из детских домов, причем часто с теми или иными отклонениями.
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