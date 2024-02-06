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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Вместо положенной премии от Путина чиновники обокрали самую многодетную мать РФ

Вместо положенной премии от Путина чиновники обокрали самую многодетную мать РФ

НАГЛАЯ ПРАВДА Знали ли вы, что в России проживает женщина, воспитавшая 85 детей? При этом из них только двое, которых она родила, а все остальные приемные из детских домов, причем часто с теми или иными отклонениями.

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Комментарии
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EE
Elena Eliseeva
Оббирают негодяи людей заслуженных
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6 час.
Аудрюс
Так вы из палаты N6? К вам вопросов не имею!
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6 час.
Надежда
Почему нет ссылки на Источник!? Предвижу, что до выборов нам еще кучу подобных историй накидают, чтобы подогреть негодование граждан против такого президента, который не может справиться со всеми недостатками руководства в стране!(😡
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3 час.

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