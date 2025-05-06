Bloomberg узнал о планах правительства России снизить порог бюджетного правила до $50 за баррель

Bloomberg узнал о планах правительства России снизить порог бюджетного правила до $50 за баррельПравительство России рассматривает возможность снижения порога бюджетного правила с $60 до $50 за баррель уже с 2026 года на фоне падения мировых цен на нефть.
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