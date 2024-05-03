В разгар войны нужно купить яхту и лимузин: Перечень госконтрактов чиновников

Владимир Козлов

А могли бы немного жирок растрясти и, с благословения Главного, за малейшие подозрения во взяточничестве или коррупции чиновников и прочих причастных, лишать должностей и снимать со всех постов, а не перемещать с места на место. И без права занимать подобные должности.