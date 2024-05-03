У всех на слуху громкое уголовное дело заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Но он "крупная рыба".
В разгар войны нужно купить яхту и лимузин: Перечень госконтрактов чиновников
Комментарии
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Владимир Козлов
А могли бы немного жирок растрясти и, с благословения Главного, за малейшие подозрения во взяточничестве или коррупции чиновников и прочих причастных, лишать должностей и снимать со всех постов, а не перемещать с места на место. И без права занимать подобные должности.
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5 час.
Вячеслав Денисов
Ноги о нас, как вытирали, так и вытирают!
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4 час.
Александр Каблучко
Самое страшное изобретение для любой государственной структуры - органы собственной безопасности/по противодействию коррупции, которые изначально подчиняются начальнику/руководителю поднадзорного органа. Страшнее, пошлее, подлее и придумать сложно. Чиновничья братия шла к этому тысячилетиями
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51 мин.
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