Путин: "Игры будущего" вызовут отклик у миллионов людей

ТАСС/Артем Геодакян Соревнования "Игры будущего" вызовут отклик у миллионов людей и покажут, что гармония интеллекта и физической подготовки – это один из безусловных приоритетов формирующегося многополярного мира, сообщил Владимир Путин в своем видеообращении к участникам игр.