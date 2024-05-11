Российских гребцов не допустили на олимпийский квалификационный

Главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов заявил, что российские спортсмены лишились возможности отобраться на Олимпиаду из-за того, что Чехия отказалась допустить их на квалификационный турнир, передает ТАСС.
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