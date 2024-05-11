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Российских гребцов не допустили на олимпийский квалификационный

Российских гребцов не допустили на олимпийский квалификационный

Главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов заявил, что российские спортсмены лишились возможности отобраться на Олимпиаду из-за того, что Чехия отказалась допустить их на квалификационный турнир, передает ТАСС.

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