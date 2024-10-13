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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Представители Top Rank, занимающиеся делами Бетербиева, считают возможным незамедлительный реванш с Биволом

«Незамедлительный реванш может быть проведен, несмотря на необходимость защиты поясов. Он может состояться в течение полугода», – подтвердили в компании Top Rank, представляющей интересы Артура Бетербиева.

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