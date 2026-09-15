Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Альтернатива для Германии ставит на дружбу с Россией

Альтернатива для Германии ставит на дружбу с Россией

Группа АдГ по внешней политике утвердила концепцию.Замруководителя фракции «АдГ» в Бундестаге Маркус Фронмайер пояснил: "Рабочая группа совершенно едина во мнении об основных принципах нашей внешней политики, которая представляет собой реальную политику в национальных интересах Германии".

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