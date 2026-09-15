Альтернатива для Германии ставит на дружбу с Россией

Группа АдГ по внешней политике утвердила концепцию.Замруководителя фракции «АдГ» в Бундестаге Маркус Фронмайер пояснил: "Рабочая группа совершенно едина во мнении об основных принципах нашей внешней политики, которая представляет собой реальную политику в национальных интересах Германии".