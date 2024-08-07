Военкор Сладков подтверждает, что ВСУ не смогли захватить райцентр Суджу

Там на каждом денежном стульчике по десятку своих мажорчиков сидят, а они голову для фуражки только держат, поскольку все кривыми руками и через задницу делают и им это сходит с рук, зато свои.

brigadier21 Snytsarienko

В целом наш ответ качественный. Есть правда понимание, что наши штабы недооценили численность ВСУ на прилегающей к нам территории и потому не везде сосредоточили нужное число огневых средств, но и с той стороны то-же не мальчики для битья, за столько лет сложнейшей войны - то-же кое-чему научились, например прятать днём войска под землёй, дабы их раньше времени наша разведка не засекла. И вводить бой сразу после подхода "коробочек" на дистанцию удара. Операцию со стороны укропов однозначно готовили офицеры уровня комдива десантной дивизии. И да, сейчас на той стороне до 250 000 ЛС, всю эту группировку придётся перемолоть что-бы отлегло, а это означает ввод в бои не меньше 300 000 наших солдат - что-бы иметь хоть небольшой, но боеспособный оперативный резерв. Драка будет мама не горюй...