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Австралия решила ввести санкции против русских "сепаратистов"

Австралия решила ввести санкции против русских "сепаратистов"

Глава Министерства иностранных дел Австралии Пенни Вонг утверждает, что будут введены санкции против 28 русских, которые имеют отношения к проведению референдума в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

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