Австралия решила ввести санкции против русских "сепаратистов"

Глава Министерства иностранных дел Австралии Пенни Вонг утверждает, что будут введены санкции против 28 русских, которые имеют отношения к проведению референдума в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Глава Министерства иностранных дел Австралии Пенни Вонг утверждает, что будут введены санкции против 28 русских, которые имеют отношения к проведению референдума в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.
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