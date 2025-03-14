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Донбасс и НАТО: Уолтц признал последствия конфликта для Киева

Донбасс и НАТО: Уолтц признал последствия конфликта для Киева

Помощник американского лидера по безопасности Майк Уолтц признал, что последствиями украинского конфликта для Киева станет потеря территорий и невозможность вступления в Североатлантический альянс.

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