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Награды атакуют: 17-летний Кадыров получил 26-ю медаль — теперь за Росгвардию

Награды атакуют: 17-летний Кадыров получил 26-ю медаль — теперь за Росгвардию

БлокнотРУ Сын главы Чечни продолжает получать медаль за медалью. Адам Кадыров, сын главы Чечни и, по совместительству, начальник службы безопасности главы ЧР, в 17 лет продолжает стремительное восхождение по наградной лестнице.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
А за что раздают направо и налево заслуженный артист , так и с этим такая же хрень...
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2 час.
alik3456 Джексон
Он поехал и привёз чемодан медалей...
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2 час.
Виктор Борисов
По  моему   такое  возможно только  в  Африке
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1 час.
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