Старушка с молодым другом пыталась ограбить банк с гранатой

Во Владимире пенсионерка с молодым напарником попыталась ограбить с пистолетом и гранатой банк. Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел днем 25 ноября Отмечается, что нападению 67-летней налетчицы и ее 49-летнего приятеля подверглось кредитное учреждение на улице Разина.
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