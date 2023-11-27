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Старушка с молодым другом пыталась ограбить банк с гранатой

Во Владимире пенсионерка с молодым напарником попыталась ограбить с пистолетом и гранатой банк. Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел днем 25 ноября Отмечается, что нападению 67-летней налетчицы и ее 49-летнего приятеля подверглось кредитное учреждение на улице Разина.

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