Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 296 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Ее кто на сцене держать будет? Барецкий?Шоумен Барецкий з...
  • Салават Туйкин
    Под этой "простыней" вообще не понятно, кто идет, запросто может оказаться и мужчина. Из антитеррористических соображ...Муфтий Москвы зая...
  • Невидимка Невидимка
    Буровят всякий бред, самому не смешно. Эти простыни задолбали, идет такая тетка и что у нее под этим одеялом спрятано...Муфтий Москвы зая...

mSystems: преждевременные роды могут быть связаны с бактериями Gardnerella

mSystems: преждевременные роды могут быть связаны с бактериями Gardnerella

Исследователи из Университета штата Северная Каролина обнаружили, что несколько видов бактерий Gardnerella, иногда ассоциируемых с бактериальным вагинозом (БВ) и преждевременными родами, могут сосуществовать в вагинальном микробиоме.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх