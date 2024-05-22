mSystems: преждевременные роды могут быть связаны с бактериями Gardnerella

Исследователи из Университета штата Северная Каролина обнаружили, что несколько видов бактерий Gardnerella, иногда ассоциируемых с бактериальным вагинозом (БВ) и преждевременными родами, могут сосуществовать в вагинальном микробиоме.
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