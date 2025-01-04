Почти 40 процентов украинцев готовы уступить территории ради прекращения войны

К концу 2024 года на Украине идея территориальных уступок ради мира стала более популярной. Если в феврале прошлого доля таковых составляла 26%, то к декабрю она выросла до 38%, говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
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