Европейский союз не намерен принимать условия президента России Владимира Путина для урегулирования конфликта на Украине.
Евросоюз настаивает, что не согласится на условия России по Украине
Комментарии
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Борис Сторублевцев
Да х...... на всю эту европу!!! Самое главное , чтобы главный наш Рулевой не прогнулся ни перед кем !!!!По жёстче надо быть и с янки , и с "европой"!!!
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15 час.
Karmadon
Кто вас, пидаров, спрашивает?
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12 час.
alik3456 Джексон
Ну тогда пора идти до Берлина! Аккурат к 9 мая. Англию вообще утопить в болоте...
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7 час.
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