В Архангельске прикрыли подпольное казино

Уголовное дело завели на двух жительниц областного центра.По версии следствия, с мая 2024 года по апрель 2025 года подозреваемые организовали и проводили азартные игры в арендованной квартире по улице Мещерского.
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