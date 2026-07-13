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Футбольный клуб «Нижний Новгород» объявил о подписании контрактов с защитником Крутовских и голкипером Фадеевым

Футбольный клуб «Нижний Новгород» объявил о подписании контрактов с защитником Крутовских и голкипером Фадеевым

Футбольный клуб «Нижний Новгород» объявил о подписании контрактов сроком на три года с защитником Артемом Крутовских и голкипером Семеном Фадеевым, однако ближайший сезон оба игрока проведут в аренде в ивановском клубе «Текстильщик».

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