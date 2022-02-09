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Forbes: размещение МиГ-31К под Калининградом может являться сигналом для НАТО

Forbes: размещение МиГ-31К под Калининградом может являться сигналом для НАТО

По его мнению, появление в Калининградской области истребителя МиГ-31К с ракетой, похожей на «Кинжал», способен представлять «угрозу возмездия» Европе на тот случай, если Альянс задумается о вмешательстве в ответ на якобы «вторжение» РФ на Украину.

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