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China Just Connected the World's Biggest Hybrid Solar Plant to the Grid

The face of energy security is changing. Historically, fossil fuels have represented security thanks to their established supply chains and round-the-clock production potential, while renewable energies represented risk and variability.

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