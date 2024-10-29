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"Сознательная провокация": Эксперт заявил о подготовке к отправке на Украину армии-союзника

"Сознательная провокация": Эксперт заявил о подготовке к отправке на Украину армии-союзника

Военный эксперт Михаил Ануфриенко заявил о подготовке к отправке на Украину армии-союзника. По его мнению, утверждения западных и украинских СМИ о присутствии северокорейских военных в зоне СВО - "сознательная провокация", которая призвана оправдать переброску бойцов армии третьей стороны на подконтрольную Киеву территорию.

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