Телеведущая Николаева заявила, что не может работать на удаленке из-за детей

Жена бывшего мужа балерины Анастасии Волочковой высказалась о работе на удаленке. Телеведущая Елена Николаева призналась в личном блоге, что у нее не получается выполнять свои обязанности, находясь дома с малолетними сыновьями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии