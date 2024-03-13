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Танк Т-62 ВС России пережил 10 попаданий FPV-дронов противника

Танк Т-62 ВС России пережил 10 попаданий FPV-дронов противника

Экипаж русского танка после мощной многократной атаки продолжил выполнение задач в зоне СВО.В Сети появилась видеозапись многократного нападения на русский танк, которому удалось выбраться из-под обстрела уцелевшим.

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