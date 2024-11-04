Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с Днем народного единства

И напомнил клич народного ополчения: «Помни своё Отечество! Купно за едино!» Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил своих земляков с Днем народного единства и напомнил клич, с которым народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского боролось с польской интервенцией: «Помни свое Отечество! Купно за едино!».