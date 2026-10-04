Силы ПВО России за ночь сбили 559 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны России за ночь сбили 559 украинских беспилотников над несколькими регионами.
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