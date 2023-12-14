Никакой летней резины: ГИБДД на Кубани предупредило водителей об опасности из-за гололеда и тумана ГИБДД обратилось к водителям на Кубани с предупреждением о сложных погодных условиях на дорогах и соблюдении в связи с этим особых мер предосторожности.