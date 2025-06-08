Накануне праздника Троицы воспитатели средней группы "Солнышко" и старшей группы "Звездочки" детского сада номер 5 вместе с семьями своих воспитанников отправились на экскурсию в берëзовую рощу.
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Накануне праздника Троицы воспитатели средней группы "Солнышко" и старшей группы "Звездочки" детского сада номер 5 вместе с семьями своих воспитанников отправились на экскурсию в берëзовую рощу.