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Что на самом деле происходит с Александром Буйновым – еле ходит, хромает и выглядит уставшим

Что на самом деле происходит с Александром Буйновым – еле ходит, хромает и выглядит уставшим

Во время новогодних съемок многие заметили, что 73-летний Александр Буйнов выглядел уставшим и сильно хромал.

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