Прощается с мамой спокойно, не плачет: в сети появилось фото младшей дочки Заворотнюк

В первые дни после прощальной церемонии с Анастасией Заворотнюк публика считала, что маленькую дочь звезды Милу Чернышеву не взяли с собой на траурное событие, однако, издание «Комсомольская правда» опубликовало кадры с девочкой, на которых видно, как она стоит рядом с отцом, прощаясь с Заворотнюк.