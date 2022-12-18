Калининградская область: от перебоев с транзитом – к планам аннексии?

Они говорят, что «изгнание России из Восточной Пруссии назрело» В конце минувшей недели очередь большегрузных автомобилей на единственном действующем автомобильном пункте пропуска «Чернышевское» между Литвой и Калининградской областью заметно возросла, увеличившись за короткое время более чем в два раза, сообщила 9 декабря пресс-секретарь областной таможни Оксана Иванова: «В настоящий момент очередь на выезд из Калининградской области в соседнюю Литву составляет 110 автомобилей, 25 транспортных средств, оформленных калининградскими таможенниками, находятся на нейтральной полосе в ожидании пропуска.