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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Филадельфия» проиграла все 6 матчей на старте сезона НХЛ. Сегодня – 1:5 от «Бостона» при 15:32 по броскам

«Филадельфия» уступила « Бостону » (1:5) на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ . Это поражение стало шестым подряд со старта сезона для команды тренера Рика Токкета .

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