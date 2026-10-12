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Деревянную крепость построят в Хотькове по образцу острогов XVII века

Деревянную крепость построят в Хотькове по образцу острогов XVII века

В Хотькове под Сергиевым Посадом возводят деревянную крепость по образцу острогов XVII века. Комплекс площадью четыре тысячи квадратных метров станет частью этнопарка «Кочевник» и проекта «Врата Золотого кольца».

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