Деревянную крепость построят в Хотькове по образцу острогов XVII века

В Хотькове под Сергиевым Посадом возводят деревянную крепость по образцу острогов XVII века. Комплекс площадью четыре тысячи квадратных метров станет частью этнопарка «Кочевник» и проекта «Врата Золотого кольца».
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