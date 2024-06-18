Руанда отозвала свою подпись под декларацией Зеленского, президент Кении назвал захват российских активов нарушением Устава ООН Руанда отозвала свою подпись под декларацией Зеленского, президент Кении назвал захват российских активов нарушением Устава ООНПрезидент Кении встречается в Швейцарии с ЗеленскимПоступают сообщения о том, что очередная страна отозвала свою подпись под так называемой итоговой декларацией проходившего 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке саммита Зеленского.