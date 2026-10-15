В квартире жительницы Сочи поселились осы-убийцыВ доме жительницы Сочи поселились осы-пелопеи. Насекомые соорудили пять глиняных коконов.
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