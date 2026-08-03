Mirror: Британия может столкнуться с дефицитом продовольствия из-за жары

Великобритания может столкнуться с дефицитом продовольствия из-за экстремальной жары, пишет Mirror. «Фермеры, пытающиеся спасти свой урожай в условиях экстремальной жары, предупреждают, что затянувшаяся засуха может привести к дефициту продовольствия в Великобритании», — говорится в публикации.
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