Mirror: Британия может столкнуться с дефицитом продовольствия из-за жары

Великобритания может столкнуться с дефицитом продовольствия из-за экстремальной жары, пишет Mirror. «Фермеры, пытающиеся спасти свой урожай в условиях экстремальной жары, предупреждают, что затянувшаяся засуха может привести к дефициту продовольствия в Великобритании», — говорится в публикации.