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Mirror: Британия может столкнуться с дефицитом продовольствия из-за жары

Mirror: Британия может столкнуться с дефицитом продовольствия из-за жары

Великобритания может столкнуться с дефицитом продовольствия из-за экстремальной жары, пишет Mirror. «Фермеры, пытающиеся спасти свой урожай в условиях экстремальной жары, предупреждают, что затянувшаяся засуха может привести к дефициту продовольствия в Великобритании», — говорится в публикации.

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