Активистка Бенджамин: Военная помощь США Украине не прекратится

Между американскими законодателями образовалась еще одна «трещина» касательно помощи Украине. К такому выводу пришла одна из основательниц антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин, пишет РИА Новости.
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