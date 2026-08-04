Экс-солиста группы «Ляпис Трубецкой» заочно осудили в Белоруссии на 4 года

Минский горсуд назначил одному из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Сергею Михалку четыре года колонии, признав его виновным в публичном оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщила служба информации столичной прокуратуры.
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