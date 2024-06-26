Повышение пенсионных выплат с 1 июля 2024 года: кого это касается и какие изменения ожидать Ольга ВайленкоВ начале июля текущего года значительное количество российских пенсионеров столкнется с увеличением размера своих пенсионных выплат.
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