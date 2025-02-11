Профессор Сафонов: Если посмотрим на топ-менеджеров госкомпаний, то поймем, почему так прет инфляция

Годовой рост цен пробил психологический барьер в 10% Андрей Захарченко Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Материал комментируют: Александр Сафонов Никита Масленников Кабинет министров и монетарные власти РФ выработали механизмы с целью координации своих действий по обеспечению сбалансированного роста отечественной экономики на фоне текущих уровней безработицы и инфляции.