БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 403 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рожков
    А кто сейчас занимается молодежью? А кто культуркой занимается? А кто ваабше занимался и занимается у ельцинистов под...Вот такая тварь з...
  • Валерий Мязин
    Похоже там власть полностью гнилая, кляли Сталина, Берия, если взять по размаху сколько предателей русского народа за...Учителей заставил...
  • Людмила
    Никуда нам возвращаться не надо. За все время участия в гнилом евровидении ничего заметного для России не произошло, ...О чем споет «Инте...

Профессор Сафонов: Если посмотрим на топ-менеджеров госкомпаний, то поймем, почему так прет инфляция

Профессор Сафонов: Если посмотрим на топ-менеджеров госкомпаний, то поймем, почему так прет инфляция

Годовой рост цен пробил психологический барьер в 10% Андрей Захарченко Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Материал комментируют: Александр Сафонов Никита Масленников Кабинет министров и монетарные власти РФ выработали механизмы с целью координации своих действий по обеспечению сбалансированного роста отечественной экономики на фоне текущих уровней безработицы и инфляции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх