Либералка-релокантка, кроющая Россию матом со сцены, готовит творческий вечер в центре Москвы

Казимир Малюкин

Если мы будем так ненавидеть друг друга, то не выберемся из этого г@вна. Давайте тогда затравим покойного Николая Некрасова, который сказал: «Ты и убогая, Ты и обильная, Ты и могучая, Ты и бессильная, Матушка Русь!». Никто никого не заставляет приходить на тот или иной творческий вечер. Придут только те, кто знаком с творчеством Аллы Боссарт, гражданки и России, и Израиля. Российским законодательством это не запрещено, тем более в России могилы её родителей. Алла, действительно, человек импульсивный, может в одной строке о родине сказать и родная, и бл@дь. Но будем надеется, что она вместе с Игорем Иртеньевым понимает, что когда в Израиле и России идут специальные военные операции, ей придется соответствовать текущей обстановке. Ведь сейчас даже безобидная карнавальная вечеринка, которых до СВО в Москве и Питере было пруд пруди, обернулась большим скандалом.