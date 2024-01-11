Юрий Кот У находящейся в СИЗО за оправдание терроризма режиссёрки Беркович появилась достойная сокамерница «сестра по разуму» — этническая либералка, русофобка Алла Боссарт, жена русофоба-графомана Игоря Иртеньева (урожденного Рабиновича) собирается провести творческий вечер в центре Москвы 20 января.
Либералка-релокантка, кроющая Россию матом со сцены, готовит творческий вечер в центре Москвы
Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
Мной руководящая давно, Даже просто плюнуть во врага Я не набираю в рот говно!
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4 час.
Катрин НГ
Надо сделать так, что бы не доехала( потерялась) до Москвы
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2 час.
Казимир Малюкин
Если мы будем так ненавидеть друг друга, то не выберемся из этого г@вна. Давайте тогда затравим покойного Николая Некрасова, который сказал: «Ты и убогая, Ты и обильная, Ты и могучая, Ты и бессильная, Матушка Русь!». Никто никого не заставляет приходить на тот или иной творческий вечер. Придут только те, кто знаком с творчеством Аллы Боссарт, гражданки и России, и Израиля. Российским законодательством это не запрещено, тем более в России могилы её родителей. Алла, действительно, человек импульсивный, может в одной строке о родине сказать и родная, и бл@дь. Но будем надеется, что она вместе с Игорем Иртеньевым понимает, что когда в Израиле и России идут специальные военные операции, ей придется соответствовать текущей обстановке. Ведь сейчас даже безобидная карнавальная вечеринка, которых до СВО в Москве и Питере было пруд пруди, обернулась большим скандалом.
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37 мин.
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