От археологии до мемуаров

Увидел свет 21-ый выпуск журнала «Тульский краеведческий альманах». В ежегодном издании опубликовано порядка двадцати статей, отражающих результаты исследований историков, архивистов, музейных работников и самостоятельных исследователей.
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