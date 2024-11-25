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От археологии до мемуаров

От археологии до мемуаров

Увидел свет 21-ый выпуск журнала «Тульский краеведческий альманах». В ежегодном издании опубликовано порядка двадцати статей, отражающих результаты исследований историков, архивистов, музейных работников и самостоятельных исследователей.

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