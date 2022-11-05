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Спортивный директор сборной Норвегии: «Не могу вдаваться в подробности о состоянии Экхофф. Она получает очень хорошую помощь»

Спортивный директор сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан прокомментировал новость о том, что Тириль Экхофф взяла паузу в тренировках и выступлениях на неопределенное время.

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