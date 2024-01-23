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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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"Онижедети"?! Детали скандала с арестом в Питере

"Онижедети"?! Детали скандала с арестом в Питере

А у нас публичный мат, наверное, глядишь, уже законом разрешен.

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Комментарии
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Лишать гражданства и за кордон всех этих недоумков
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19 час.
Раиса Григорьева
Какой министр, такая и культура…
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19 час.
Natalia Ivanova
Задолбали реально - они же дети или ещё хуже я же мать. Это не дети - и для &quot;родителей&quot;, которые их оправдывают - это ваши выблядки ( министр культуры разрешила) - получите и распишитесь.
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19 час.

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