В "Сириусе" за неделю выявили 117 нарушений правил парковки С улиц были эвакуированы 98 автомобилей, так как водителей не было рядом.
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В "Сириусе" за неделю выявили 117 нарушений правил парковки С улиц были эвакуированы 98 автомобилей, так как водителей не было рядом.