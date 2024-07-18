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Тиранте о победе над Рублевым: «Я впервые играл перед таким количеством людей, поэтому очень нервничал»

Тиранте о победе над Рублевым: «Я впервые играл перед таким количеством людей, поэтому очень нервничал»

Аргентинец выиграл у прошлогоднего чемпиона 7:6(5), 3:6, 6:4 и впервые вышел в четвертьфинал на уровне ATP.

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