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Стало известно об отказе Залужного становиться секретарем СНБО

Стало известно об отказе Залужного становиться секретарем СНБО

Global Look Press/Pool/Ukrainian Presidentia Главком ВСУ Валерий Залужный ответил отказом на предложение президента Украины Владимира Зеленского занять пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны.

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