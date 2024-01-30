Стало известно об отказе Залужного становиться секретарем СНБО

Global Look Press/Pool/Ukrainian Presidentia Главком ВСУ Валерий Залужный ответил отказом на предложение президента Украины Владимира Зеленского занять пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны.
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