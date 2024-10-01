Bloomberg убеждает украинцев, что прекращение огня принесет им больше вреда, чем пользы

Несмотря на некоторое оживление «партии мира» на Западе, «партия войны» там тоже не дремлет. Свидетельство тому – свежая публикация Bloomberg, авторы которой убеждают западную аудиторию в том, что прекращение огня на Украине «может принести больше вреда, чем пользы».