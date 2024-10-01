Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 414 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Кому нужен генофонд предателей своей веры, предков и земли?                             Вот в этом случае, сколько бы...ВСУшник: Цель Укр...
  • Вера смелых
    Сидит вошь у мужика где-то в паху, и считает, что они с этим мужиком - партнёры...ВСУшник: Цель Укр...
  • Е Пронина
    зря выпустилиПублично отблагод...

Bloomberg убеждает украинцев, что прекращение огня принесет им больше вреда, чем пользы

Bloomberg убеждает украинцев, что прекращение огня принесет им больше вреда, чем пользы

Несмотря на некоторое оживление «партии мира» на Западе, «партия войны» там тоже не дремлет. Свидетельство тому – свежая публикация Bloomberg, авторы которой убеждают западную аудиторию в том, что  прекращение огня на Украине «может принести больше вреда, чем пользы».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх