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HIVE резко нарастила добычу Bitcoin благодаря росту вычислительных мощностей

HIVE резко нарастила добычу Bitcoin благодаря росту вычислительных мощностей

Криптомайнинговая компания HIVE Digital Technologies добыла 1 004 Bitcoin за квартал, завершившийся 30 июня 2026 года.

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