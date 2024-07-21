Наших раненых ОНИ добивали всегда...

Листала старую тетрадь. Обнаружила подборку текстов, написанных в 2016 году ( после того, как наших параолимпийцев отстранили от олимпиады) и ставших сегодня (после того, как недавно украинские фашисты снова расстреляли нашего раненого) ставших ещё более актуальными.