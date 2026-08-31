Узбеки показали, как русские их угнетали, но молчат как русские им на шару строят школы с больницами и дают деньги на халяву

Кто только не вытирает ноги о Россию: каждое, даже мелкое государство пытается пнуть вроде бы сильное государство, плюнуть в него.
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И чего удивляться, если в Ебурге в ЕЦ - та же самая картинка: как русские угнетали свободные народы и себя в том числе.
Сытое байское брюхо к добру глухо.
... безнаказанность всегда приводит ко вседозволенности, только демонстрация и применение силы способствуют добрососедским отношениям...
не "узбеки", а государство Узбекистан, - две разные разности. да и везде так...
Как достали уже эти националисты любых национальностей,что узбекские,что русские,что хохлятские.
Если все пинают Россию, то может прекратить весь этот балаган невиданной щедрости по отношению ВСЕХ постсоветских республик ? Прекратить привечать мигрантов, тем паче давать им гражданство и т. д. Как показано выше - всё это уже россиян заеб..ло !