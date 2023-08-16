Врио главы Запорожской области Балицкий: два батальона ВСУ отказались участвовать в боях

smi.todayВоенное делоПодписатьсяВрио главы Запорожской области Балицкий: два батальона ВСУ отказались участвовать в бояхВоеннослужащие двух аэромобильных батальонов ВСУ отказались принимать участие в боях на запорожском направлении.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииДмитрий ГуринНу а далее? Покрошат их свои же нацики и вся недолга. Сваливать им надо из Украины и очень быстро. НО вот их родственники могут стать заложниками, у нациков это делается очень легко.....Ответить15 час.
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